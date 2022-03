Ein ausgezeichnetes Zuhause: Familie Gebler zeigt ihr Traumhaus in Arnhofen

Plus Jeremias Gebler hat das Traumhaus für sich und seine Familie in Arnhofen von Innen nach Außen geplant. Herausgekommen ist ein preiswürdiges Heim. Ein Besuch.

Im Haus von Elisabeth und Jeremias Gebler hängt gerade mal ein Bild. Für ein zweites, das Werk eines befreundeten Künstlers, muss dass Paar erst noch einen finden. Und trotzdem wirkt das Einfamilienhaus mitnichten kahl. Und das hat einen besonderen Grund – einen, der preiswürdig ist.