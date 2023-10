Aufregung in Aindling: Feuerwehrhaus wird teurer als geplant

Plus Weil die Kosten für das neue Feuerwehrhaus mittlerweile auf knapp sieben Millionen Euro geschätzt werden, gibt es im Aindlinger Gemeinderat Ärger. Die Räte lehnen einen Kosten-Nachtrag ab.

Das neue Aindlinger Feuerwehrhaus sorgte in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats für mächtig Ärger. Grund dafür war, dass der Neubau teurer wird als geplant. Für 5,3 Millionen Euro hätte die Firma Züblin das Haus planen und ausführen sollen. In der Zwischenzeit sind aber diverse Nachträge dazugekommen, etwa für die Atemschutzwerkstatt oder die Außenanlagen. Das Aindlinger Bauamt schätzt die finalen Kosten derzeit auf rund 6,8 Millionen Euro.

Viele Gemeinderäte ärgerten sich über diese Kostensteigerung und machten ihrem Unmut am Dienstagabend auch öffentlich Luft. Karl Gamperl sagte: "Das wurmt mich. Wir haben unser Ziel nicht erreicht." Er verwies mehrmals darauf, dass er schon vor zwei Jahren einen Freiflächengestaltungsplan gefordert habe. Zudem habe er darauf gedrungen, beim Vergabeverfahren ein Formblatt ausfüllen zu lassen, in dem bestimmte Zuschläge vorab geregelt werden. Auch Josef Settele hält die zusätzlich anfallenden Kosten für viel zu hoch. "Wir haben doch einen Planer gehabt. Enorme Versäumnisse kosten uns jetzt viel Geld", befand er.