Mit der geplanten Errichtung einer Maschinen- und Kälberhalle in Pichl befasst sich der Bau- und Umweltausschuss des Aindlinger Gemeinderates am Montag, 13. Januar. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht ein Antrag auf Errichtung einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle in Hausen. Die Sitzung beginnt um 16 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. (AZ)