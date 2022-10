Autofahrer fährt auf geparkten Kleintransporter mit Anhänger auf

Die tief stehende Sonne blendet eine 68-jährigen Autofahrer in Aindling. Der sieht zu spät, dass ein Fahrzeuggespann in die Straße ragt und fährt auf.

Ein 68-jähriger Autofahrer hat am Mittwochmorgen in Aindling ein geparktes Fahrzeuggespann übersehen. Bei dem Auffahrunfall entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

Laut Polizei hatte der 20-jährige Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger verbotswidrig auf dem Gehweg in der Peter-Sengl-Straße angehalten. Der nachfolgende 68-jähriger Autofahrer wurde durch die tief stehende Sonne geblendet und fuhr mit seinem Auto auf das in die Fahrbahn ragende Gespann auf. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. (AZ)