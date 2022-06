Autofahrer touchiert geparktes Auto in Aindling und flieht

Ein Autofahrer beschädigt in Aindling ein anderes Fahrzeug und begeht Fahrerflucht. Laut Schätzungen der Polizei ist der Schaden nicht unerheblich.

Ein bislang unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin hat in Aindling am Donnerstagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr einen Suzuki beschädigt. Dieser parkte in der Kirchstraße. Die Polizeiinspektion Aichach teilte mit, aufgrund des Schadensbildes an dem Auto sei davon auszugehen, dass der Unfallverursacher es beim Rückwärtsrangieren im Bereich der linken Fahrzeugseite touchiert hat.

Der Fahrer floh danach von der Unfallstelle, so die Polizei. Laut ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 2000 Euro. (lavoe)

