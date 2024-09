Autofahrer zwingt Gegenverkehr zum Ausweichen und begeht Unfallflucht

Unfallflucht hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Donnerstagabend in Aindling begangen, meldet die Aichacher Polizei. Der Vorfall ereignete sich gegen 20 Uhr in der Pichler Straße.

Der unbekannte Autofahrer war in Richtung Hauptstraße unterwegs. Da er nicht hinter einem parkenden Auto wartete, musste eine 32-jährige Autofahrerin, die ihm entgegenkam, auf den Gehweg ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, berichtet die Polizei. Dadurch entstand am Auto der 32-Jährigen ein Sachschaden von circa 1500 Euro. Der unbekannte Pkw-Fahrer hielt laut Polizei noch kurz an, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den verursachten Schaden zu kümmern.

Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Die Polizeiinspektion Aichach ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die Angaben machen können, sich unter Telefon 08251/8989-11 zu melden. (bac)