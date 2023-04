Bauausschuss stimmt neuer Facharztpraxis in Aindling zu

In einem Dachgeschoss in der Arnhofener Straße sollen fünf Therapieräume errichtet werden. Gegen ein Vorhaben der Gemeinde Affing hat der Markt keine Einwände.

Der Aindlinger Bau- und Umweltausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung der Errichtung einer Facharztpraxis in der Arnhofener Straße in Aindling zugestimmt. Dafür soll ein bestehendes Dachgeschoss genutzt werden. Der Bauherr will dort fünf Therapieräume und eine knapp 50 Quadratmeter große Wohnung schaffen. Keine Angaben gab es auf Nachfrage unserer Redaktion an die Gemeinde dazu, um was für einen Facharzt es sich handelt.

Neue Pläne für Mühlhauser Campingplatz

Keine Einwendungen hat der Markt Aindling zur Änderung des Bebauungsplans "Ludwigshof am See" der Nachbargemeinde Affing. Diese hatte kürzlich beschlossen, dass die leer stehende Gewerbehalle für Wohnmobile beim Campingplatz südlich von Mühlhausen auch anderweitig genutzt werden darf, etwa für Sport, Fitness, Gastronomie oder Gesundheitsangebote. Aindling sieht keine nachteiligen Auswirkungen für sich, da die Gemeinde selbst keinen Campingplatz habe. Grünes Licht gab der Ausschuss auch für den Anbau an eine Werkstatt im Aindlinger Ortsteil Gaulzhofen. (ull)