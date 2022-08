Aindling

12:00 Uhr

Bayern-Fanclub in Aindling erhält Besuch aus Hessen – mit dem Traktor

Originelles Treffen zweier FC-Bayern-Fanclubs in Aindling: Die Vorsitzenden des Fanclubs Ohmtal aus Hessen kamen mit dem Traktor nach Aindling. Das Bild zeigt (rechts) die Vorsitzenden Franz Schwab von den Aindlinger Bayernfans und Hans-Dieter Pitz auf seinem Deutz-Traktor sowie (links) die Vizepräsidenten Matthias Huber (Aindling) und auf dem Traktor Jochen Schaub, aus Kirchhain-Niederwald.

Plus 450 Kilometer waren zwei Vorsitzende eines hessischen Bayern-Fanclubs unterwegs, um ihre Freunde in Aindling zu besuchen. Sie kamen mit zwei Oldtimer-Traktoren.

Von Josef Abt

Einen besonderen Besuch mit besonderen Fahrzeugen erhielt der Bayern-Fanclub Aindling am vergangenen Wochenende. Aus dem Landkreis Marburg in Hessen reisten die beiden Vorsitzenden des dortigen FC Bayern-Fanclubs an den Lechrain im Wittelsbacher Land. Die rund 450 Kilometer lange Strecke absolvierten sie jeweils mit einem Oldtimer-Traktor.

