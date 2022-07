Beim Aindlinger Marktfest wird bis weit nach Mitternacht getanzt

Plus Die Aindlinger Vereine freuen sich über ein gelungenes Marktfest. Am ersten Abend stand die musikalische Unterhaltung im Fokus. Der zweite Tag gehörte den Familien.

Das Aindlinger Marktfest erwies sich erneut als Publikumsmagnet. Ein kurzweiliges Programm, gute Musik und ein breites kulinarisches Angebot ließen die Besucherinnen und Besucher lange verweilen.