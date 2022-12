Aindling

Beim Weihnachtskonzert der Aindlinger Liedertafel gibt es stehende Ovationen

Wer Besinnung abseits von Rummel und Kitsch sucht, für den bringt ein Weihnachtskonzert Vorfreude ins Gemüt: Das gelang der Liedertafel Aindling in der Pfarrkirche St. Martin mit dem Orchester und den Solisten hervorragend.

Von Manuela Rieger

So viel vorweg: stehende Ovationen und langer Applaus für alle Protagonistinnen und Protagonisten von mehr als 300 Zuhörern. Die Liedertafel Aindling, die Altistin Veronika Golling, Tenor Udo Scheuerpflug, Bariton Maximilian Lika und das Projektorchester unter dem Gesamtdirigat von Brigitte Mezger sangen sich in die Herzen der vielen Zuhörerinnen und Zuhörer, darunter auch einige Kinder.

