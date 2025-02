Biber, Raser und aufgestautes Wasser machen Menschen in Pichl zu schaffen

Bei der Bürgerversammlung im Aindlinger Ortsteil Pichl waren die Parallelen zur Bürgerversammlung 48 Stunden zuvor in Stotzard deutlich zu sehen. Über 30 Frauen und Männer, darunter ein Drittel der Mitglieder des Marktgemeinderats, kamen am Donnerstagabend ins Gasthaus Seemüller. In der westlichen Hälfte des Gasthauses waren damit alle Plätze belegt. Die Besucherschar debattierte ausgesprochen angeregt über verschiedene Themen.

