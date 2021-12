Aindling-Binnenbach

07:30 Uhr

Ortsdurchfahrt von Binnenbach ist ab Samstag wieder offen

Im Aindlinger Ortsteil Binnenbach wird seit April die Ortsdurchfahrt erweitert und saniert. Am Samstag, 18. Dezember, werden die Kanalbauarbeiten für dieses Jahr abgeschlossen.

Plus Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt des Aindlinger Ortsteils Binnenbach sind für dieses Jahr so gut wie abgeschlossen. Der Verkehr hat vorerst freie Fahrt.

Im Aindlinger Ortsteil Binnenbach wird seit April die Ortsdurchfahrt erweitert und saniert. Der Oberflächenkanal wird neu verlegt - ebenso verschiedene Hausanschlüsse wie Wasser, Strom und Internet. Die Kanalbauarbeiten im Bauabschnitt 5 zwischen Saumweg und Kobesweg gehen ihrem Ende entgegen.

