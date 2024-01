Brigitte Lechner gibt Leitung der Aindlinger Bücherei in neue Hände

Plus Seit der Gründung der Pfarr- und Gemeindebücherei Aindling vor 28 Jahren führte Brigitte Lechner das Team. Nun wurde sie bei einer Feier mit höchstem Lob verabschiedet.

Die Menschen am Lechrain schätzen und lieben die Pfarr- und Gemeindebücherei Aindling – seit 28 Jahren. Seit ihrer Gründung führte Brigitte Lechner das Team. Sie gibt diese Leitung nun ab in neue Hände.

Ab sofort leiten Julia Brandmayr, Petra Riegl und Isabella Eichner die Bücherei. Anfangs standen rechts neben dem Eingang im neu errichteten Pfarrheim auf 40 Quadratmetern die Regale dicht an dicht. 1500 Medien fanden dort Platz. Heute sind es deren 10.000. Aus den damals 1500 Ausleihen pro Jahr wurden inzwischen über 21.000. Mit 1400 eingetragenen Menschen nutzen 30,6 Prozent der Bevölkerung die Bibliothek.