Bürger-App und Carsharing-Auto in Aindling sind jetzt verfügbar

Im Markt Aindling gibt es zum Jahresbeginn neue Angebote. Das Auto, das alle Bürger mieten können, ist eingetroffen. In der App gibt es eine "Ratsch-Seite".

Kaum hat das Jahr 2024 begonnen, gibt es im Markt Aindling zwei neue Angebote. Die Bürger-App, die erst im November in Auftrag gegeben wurde, ist laut Bürgermeisterin Gertrud Hitzler bereits freigeschaltet. Deutlich länger mussten die Aindlinger auf ihr Carsharing-Auto warten, doch nach einem Dreivierteljahr Verzögerung ist nun auch dieses in der Marktgemeinde angekommen. Es kann ab sofort von Bürgerinnen und Bürgern gebucht werden. Wie Hitzler betont, ist die Reservierung ganz einfach.

Seit kurzer Zeit steht das Mietauto, ein Kleinbus mit neun Sitzen, am Aindlinger Marktplatz vor dem Zurek-Haus. Wer das Auto buchen will, muss sich die App des Anbieters Mikar herunterladen. Bei der Reservierung müssen der Führerschein und ein Ausweisdokument hinterlegt werden. Zudem müssen die Konditionen des Unternehmens, unter anderem die Mietkosten, akzeptiert werden. Gemeinderat Johannes Degendorfer wies darauf hin, dass es bei Mietwagen eine Eigenbeteiligung gebe, falls ein Unfall passiert. Für derartige Fälle könne jeder Bürger oder jede Bürgerin aber eine private Versicherung abschließen.

Aindlinger Bürger können ab sofort das Carsharing-Auto mieten

Wer sich ordnungsgemäß angemeldet hat, bekommt vom Vermieter einen Code gesendet, mit dem er den Wagen öffnen kann. Der Schlüssel des Autos befindet sich im Handschuhfach. Ursprünglich hätte das Carsharing-Projekt bereits vergangenen April starten sollen, doch wegen Lieferschwierigkeiten habe das gewünschte Auto nicht zur Verfügung gestanden, so die Auskunft des Anbieters. Das Fahrzeug, das auch über Werbeflächen örtlicher Gewerbetreibender finanziert wird, soll auch für Seniorenfahrten genutzt werden, die die Gemeinde kostenlos anbieten will. Zuletzt hieß es, dass in einem ersten Schritt Fahrten für Senioren zu festen Zeitpunkten angeboten werden sollen. Hauptziel sei es, die Senioren aus den Aindlinger Ortsteilen besser an den Hauptort anzubinden.

Auch in Schiltberg gibt es seit einiger Zeit eine Bürger-App. Jetzt können auch Aindlinger Bürger ein derartiges Angebot nutzen. Foto: Claudia Bammer (Archivbild)

Ebenfalls neu in Aindling ist die Gemeinde- oder Bürger-App. Wer sich dieses Software-Angebot auf sein Handy oder Tablet lädt, erhält beispielsweise offizielle Meldungen der Gemeinde, Informationen aus Vereinen oder Hinweise auf besondere Ereignisse. Vergangenen Herbst hatte sich der Markt für den Bayern-Funk als Anbieter entschieden – ein soziales Netzwerk, das nur den bayerischen Kommunen vorbehalten ist. Dieses wird vom Freistaat gefördert und von der Versicherungskammer Bayern kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Aindlinger Bürger-App dient auch dem Austausch

Die App ist laut Hitzler bei den einschlägigen Anbietern mit dem Stichwort Bayern-Funk zu finden. Die App und auch Reportertätigkeiten auf der Seite sind kostenfrei. Wie die Bürgermeisterin erläuterte, wurde bei den Vereinen im Markt angefragt, ob sie Reporter bestimmen wollen, die die Seite mit Informationen ihres Vereins bestücken. Es gibt nach Hitzlers Angaben aber auch eine "Ratsch-Seite", auf der sich alle Bürgerinnen und Bürger austauschen können. Zudem könnten Gegenstände angeboten oder gesucht werden. Der eine habe vielleicht zu viele Johannisbeeren, der andere suche ein Fahrrad für ein Kind, erklärte sie.

Da für derartige Angebote auch eine schnelle Internetverbindung nötig ist, arbeitet die Gemeinde weiter am Glasfaserausbau. Im Zuge der Breitbandausschreibung vergab sie nun in nicht öffentlicher Sitzung ein Angebot an die Firma DSL Mobil aus Asbach-Bäumenheim (Kreis Donau-Ries) für knapp 2,36 Millionen Euro. Da der Markt für das Projekt mit einer Förderung von 90 Prozent rechnen kann, verbleibt ein Eigenanteil von 236.000 Euro. Die Anschlüsse sollten innerhalb von fünf Jahren realisiert werden, berichtete Hitzler auf Anfrage.