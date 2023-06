Aindling

Bürger klagen über Raser in Aindling und fordern strengere Kontrollen

Plus Eine Bürgerin hat im Markt Aindling knapp 500 Unterschriften gesammelt. Die Unterzeichner wollen die Gemeinde dazu bewegen, den Verkehr besser zu überwachen.

"Stoppen Sie die Raser", heißt ein Antrag, den Bürgerinnen und Bürger jetzt an den Aindlinger Marktgemeinderat gestellt haben. In dem Antrag heißt es unter anderem, dass es "lebensgefährlich" sei, in die Aindlinger Hauptstraße einzufahren. Karolina Brugger wohnt schon ihr ganzen Leben lang an der Aindlinger Hauptstraße. Zusammen mit ihren drei Kindern und ihrem Lebensgefährten hat sie jetzt knapp 500 Unterschriften für diesen Antrag gesammelt.

Brugger muss auf dem Weg zur Arbeit selbst jeden Tag in die Hauptstraße einfahren. Der Verkehr hat in den vergangenen Jahren extrem zugenommen, ist ihr Eindruck. "Es ist wie ein Leben an der Autobahn", sagt sie auf Anfrage unserer Redaktion. Viele ihrer Katzen seien überfahren worden. Da es auch für Menschen immer gefährlicher werde, an dieser Straße zu wohnen, hat sie sich jetzt entschlossen, zu handeln und im Kernort und einigen Ortsteilen von Haus zu Haus zu gehen, um Unterstützer zu finden. "Wir hätten noch viel mehr Unterschriften sammeln können", erzählt sie. Auch die Bürger in den Ortsteilen klagten über viel Verkehr und seien froh, dass endlich jemand etwas unternehme.

