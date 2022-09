Bus-Engpässe in Aichach-Friedberg dürfen nicht zulasten der Kinder gehen

Plus Ist der Schulbusverkehr gefährdet? Vor dem Schulstart war das eine hypothetische Frage. In Aindling hat sich nun gezeigt: Die Realität kommt dem sehr nah.

Es war ein holpriger Start für viele Schülerinnen und Schüler, die nach Aindling an die Grund- und Mittelschule wollten. Am Dienstag kam der Schulbus in den Ortsteilen Binnenbach und Pichl gar nicht. Mittwoch, Donnerstag und Freitag deutlich später als eigentlich vereinbart. Darauf hoffen, dass der Bus noch kommt, wollten viele Eltern nicht, und brachten ihr Kind lieber selbst zur Schule – obwohl "Elterntaxis" eigentlich vermieden werden sollten. Sie hatten kaum eine andere Wahl.

