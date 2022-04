Aindling

vor 19 Min.

Carsharing: Aindlinger Bürger können sich wohl bald ein Auto teilen

Plus Bei der nächsten Sitzung könnte in Aindling die Entscheidung fallen, ob die Gemeinde ein Carsharing-Angebot schaffen will. Was das Ausleihen kosten könnte.

Von Johann Eibl

Carsharing wird ganz offensichtlich zu einem Thema in der Marktgemeinde Aindling. In der Sitzung am Dienstag zeigte sich der Marktgemeinderat angetan von einem Angebot der Firma Mikar. Nun werden deren Vertragsunterlagen eingeholt, bei der nächsten Sitzung könnte das Unternehmen den Zuschlag erhalten. Gertrud Hitzler, die Aindlinger Bürgermeisterin, forderte die Kommunalpolitiker dazu auf, sich in der Zwischenzeit über diese Angelegenheit zu informieren.

