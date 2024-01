Aindling

vor 16 Min.

Darum rief eine umsichtige Zeitungs-Zustellerin die Polizei

Plus Michelle Mörz trägt im Aindlinger Gemeindegebiet die Aichacher Nachrichten aus. Als ihr ein ungewohnt voller Briefkasten auffällt, lässt ihr das keine Ruhe.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Die Sache kam Michelle Mörz seltsam vor. Der Briefkasten war voll. Die Tonne stand seit Tagen vor dem Haus, obwohl die Müllabfuhr sie bereits geleert hatte. Dabei ist der alleinstehende Hausherr immer auf Ordnung bedacht. Mörz trägt seit 2019 in einem Teil des Aindlinger Gemeindegebiets unter anderem die Aichacher Nachrichten aus und stellt Briefe zu – unterbrochen von einem Jahr Elternzeit im vergangenen Jahr. Die 24-Jährige sagt: "Man kennt seine Leute. Ich merke gleich, wenn sich was verändert." Sie machte sich Sorgen um den Hausherrn – zumal im Januar ein Weihnachtsgeschenk noch ungeöffnet vor seiner Tür stand.

Ein paar Tage lang ließ ihr die Sache keine Ruhe mehr. Ab circa 3 Uhr in der Früh – sechsmal in der Woche, bei jedem Wetter – ist Mörz unterwegs und stellt unsere Zeitung sowie Post zu. An einem Vormittag, als sie längst mit ihrer Runde fertig war, entschloss sie sich, noch einmal zu dem Haus zu fahren. Ihr Mann kam mit. Das Ehepaar hoffte, jemanden anzutreffen. Nachfragen bei den Nachbarn ergaben keinen Hinweis darauf, ob bei dem Hausherrn alles in Ordnung war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen