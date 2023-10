Aindling

12:00 Uhr

Das ist die Geschichte des höchsten Punktes in Aindling

Plus Kennen tun ihn viele - wenn auch nicht unter seinem Namen: den Aindlinger Bußberg. Kapellenreste zeugen von früheren Zeiten.

Von Josef Abt Artikel anhören Shape

Einen markanten Punkt in der Landschaft mit einer langen geschichtlichen Vergangenheit gibt es in Aindling nördlich der Ortschaft auf einem der höchsten Erhebungen des Marktes. Die Rede ist vom Bußberg, den viele Einheimische mit dieser Bezeichnung vielleicht gar nicht mehr kennen, möglicherweise aber schon oft daran vorbeigegangen oder gefahren sind, ohne zu wissen, welche interessante Heimatgeschichte sich dahinter verbirgt.

Am Bußberg befindet sich ein Hochbehälter für die Wasserversorgung

Es ist die höchste geografische Stelle im Hauptort, wenn man von der nördlichen Innerortsstraße weiter hoch am Erlberg und dann zur Kuppe, dem sogenannten Bußberg fährt. An höchster Stelle findet man den Hochbehälter für die Wasserversorgung von Aindling. Hier wird das Trinkwasser aus dem Pichler Brunnen hoch gepumpt, gesammelt und in alle Richtungen an die Aindlinger Abnehmer verteilt. Nur wenige Meter davon entfernt steht auf einer kleinen Anhöhe eine riesige Pappel. Doch was von vielen vielleicht gar nicht beachtet und wahrgenommen wird, ist ein erhöhter Wall, hinter oder besser gesagt, unter dem sich eine Geschichte versteckt hat in Form einer alten Kapelle. Details dazu wurden in Zusammenarbeit mit dem Aindlinger Gemeindearchiv recherchiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen