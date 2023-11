Aindling

Das kosten Wasser- und Kanalanschlüsse künftig in Aindling

Plus Die Beiträge für die Herstellung der Wasserversorgung und -entsorgung sind in Aindling neu berechnet worden. Die Bürgerinnen und Bürger müssen aber kaum mehr bezahlen.

Die gute Nachricht für die Aindlinger Bürgerinnen und Bürger ist: Bei den Herstellungsbeiträgen für die Wasserversorgung und die Entwässerung ändert sich in der Summe kaum etwas. Die neuen Sätze unterscheiden sich nur geringfügig von den alten. Zudem gibt es keine Nachberechnungen bei bereits bestehenden Gebäuden. Vor allem bei Nachverdichtungen und Grundstückserweiterungen müssen die neuen Herstellungsbeiträge gezahlt werden. Bei neuen Bauplätzen sind diese Kosten meist mit eingerechnet.

Ziel des Marktes Aindling war es vor allem, die zuletzt hohen Investitionen in die Wasserversorgungseinrichtungen gerecht umzulegen und auch anstehende Ausgaben einzuplanen. Allein in den Kanal hat der Markt in der Vergangenheit über 20 Millionen Euro investiert. Das Fachbüro Dr. Schulte/Röder aus Veitshöchheim (Landkreis Würzburg) hatte die Vorschläge für die neuen Satzungen zur Wasserversorgung erarbeitet. Dazu bestimmte das Büro alle relevanten Geschoss- und Grundstücksflächen in der Kommune. Die Daten, die den jeweiligen Grundstücken zuzuordnen sind, wurden auf einem Flächenaufmaßblatt zusammengefasst. Diese Daten wurden sowohl dem Gemeinderat als auch den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt. Die Flächen wurden nach der Bürgeranhörung noch einmal minimal korrigiert.

