Der Aindlinger Mesner feiert ein „Dienstjubiläum“

„30 Jahre ist schon eine lange Zeit“, meinte Pfarrer Babu lachend, als er Erwin Friedel zu seinem „Dienstjubiläum“ beglückwünschte. Seit 30 Jahren ist Erwin Friedel Mesner in der Aindlinger Pfarrkirche und kümmert sich mit viel Hingabe um das Gotteshaus, Pfarrer und Ministranten. „Er kennt jede Ecke der Kirche und alle Heiligenfiguren“, so der Pfarrer weiter. Bei Kirchenführungen weckt er vor allem bei den Kindern das Interesse für die Pfarrkirche. „Und er ist immer da, wenn ich ihn brauche“, freute sich Pfarrer Babu und wünschte ihm viel Freude und Gottes Segen. Erwin Friedel bedankte sich vor allem bei seiner Familie, die das ein oder andere Mal zurückstecken musste in den vergangenen 30 Jahren, sowie bei allen Pfarrern der vergangenen Jahre, den Ministranten und all seinen Helfern.

