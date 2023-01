Der erste Solarpark im Markt Aindling ist jetzt offiziell am Netz

Plus Die 6400 Solarmodule nahe des Aindlinger Ortsteils Pichl können rund 1000 Haushalte versorgen. Die Betreiberfirma würde wohl auch gerne ein Windrad in der Gemeinde bauen.

Martin Schlecht kann sich noch gut daran erinnern, dass auf den Wiesen rund um Pichl einige seltene Blumen blühten, als er ein kleiner Bub war. Der Landwirt würde sich freuen, wenn das auf seiner 3,6 Hektar großen Wiese südöstlich des Pichler Schlosses bald wieder der Fall wäre. Dort wird nämlich kein Dünger mehr eingesetzt, stattdessen soll hier eine arten- und krautreiche Magerwiese entstehen, die auch Insekten und Kleintiere wie Falter und Eidechsen anlocken könnte. Dieses kleine Naturparadies soll unter 6400 Solarmodulen entstehen.