Urlaub mit schwerbehindertem Partner: Aindlingerin will anderen Mut machen

Plus Michaela Schramm aus Aindling pflegt seit acht Jahren ihren Mann. Sie sagt: Urlaube und Ausflüge helfen ihnen beiden – und hat Tipps für andere Betroffene.

Von Marina Wagenpfeil Artikel anhören Shape

Seit einer Hirnblutung im November 2015 ist Michael Schramm ein schwerer Pflegefall. Nach wochenlangen Aufenthalten in Krankenhaus und Rehaklinik holte seine Frau Michaela ihn schon recht bald wieder heim nach Aindling. Seitdem pflegt sie ihn Tag und Nacht und ist an ihrer Aufgabe gewachsen. Inzwischen fährt das Ehepaar wieder regelmäßig in den Urlaub, besucht Feste und unternimmt Tagesausflüge. Dabei ist Michael Schramm immer noch ein hochgradiger Pflegefall, auf den Rollstuhl angewiesen, kann sich nur über Augenkontakt mitteilen und wird mit einer Sonde ernährt. Mit ihren Erfahrungen will Michaela Schramm anderen helfen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden.

Der eigene umgebaute Caddy war der Wendepunkt für Familie Schramm aus Aindling

Der Start in die Pflege zu Hause war mehr als holprig. "Da ging eigentlich alles schief", erinnert sich die 59-Jährige. Die Medikamente standen nicht alle bereit, der Rollstuhl war defekt, und dann ging auch noch der eigens installierte Lift an der Hausfassade auf halber Strecke kaputt. "Zum Glück hat unser Schlosser mir geholfen, Michael doch noch mit dem Lift ins Haus zu bekommen." Für die ersten zwei Wochen hatte die gelernte Kinderkrankenschwester eine Pflege- und Haushaltsunterstützung. "Das war eine Katastrophe", sagt Michaela Schramm. Die Helferin sei mit Haushalt und Pflege vollkommen überfordert gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

