Der Markt Aindling ist nur bedingt für Windkraft geeignet

Plus Auf Aindlinger Flur gibt es keine optimalen Bedingungen für Windräder. Lediglich die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden könnte erfolgversprechend sein.

Von Evelin Grauer

Ob auf Aindlinger Gemeindegebiet irgendwann einmal ein Windrad stehen wird, darf zumindest derzeit bezweifelt werden. Bürgermeisterin Gertrud Hitzler sagte in der jüngsten Gemeinderatssitzung: "Es schaut nicht nach Windenergieflächen bei uns aus." Wenn überhaupt, könnte der Markt den Versuch unternehmen, sich mit den Nachbargemeinden Hollenbach, Affing oder Rehling zusammenzutun, um eine attraktivere und größere Fläche für Windräder zu bekommen. Doch auch das ist keine Erfolgsgarantie.

Der Markt Aindling hatte kürzlich eine Potentialanalyse zur Windkraft und für Freiflächenfotovoltaikanlagen bei Energie Schwaben in Auftrag gegeben. Zudem veröffentlichte der Regionale Planungsverband (RPV) in der Zwischenzeit eine neue Suchraumkarte mit potenziellen Flächen im Gemeindegebiet. Nach der Analyse des RPV mit den momentan gültigen Kriterien bleiben drei Flächen im Markt Aindling übrig. Diese sind im Osten von Weichenberg an der Grenze zu Affing und Hollenbach, südlich von Neßlach an der Grenze zu Hollenbach und südwestlich von Gaulzhofen an der Grenze zu Rehling.

