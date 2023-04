Aindling

Der Markt Aindling "spart" in diesem Jahr für neue Großprojekte

Ein Blick in das Baugebiet am "Schüsselhauser Feld" in Aindling. Neue Grundstücke wurden zuletzt vor allem im Kernort ausgewiesen. Daran gab es bei den Etatberatungen Kritik.

Plus Im Haushalt der Marktgemeinde gibt es 2023 keine riesigen neuen Investitionen. Zwei Gemeinderäten fehlen aber wichtige Projekte. Sie stimmen gegen den Etat.

Gab es im vergangenen Jahr in Aindling noch einen Rekordhaushalt mit einem Volumen von über 20 Millionen Euro, so fällt der Etat in diesem Jahr schlanker aus. Vor allem bei den geplanten Investitionen ist ein Minus von 40 Prozent zu verzeichnen. Dennoch soll weiter investiert werden, aber beim größten Posten, dem Marktzentrum, vermutlich erst ab 2024. Insbesondere zwei Gemeinderäten fehlten im Haushalt wichtige Projekte, sodass sie am Ende gegen das Zahlenwerk mit einem Volumen von 16,8 Millionen Euro stimmten.

Kämmerer Andreas Grägel stellte den Gemeinderäten für das laufende Jahr einen Haushalt ohne große Ausreißer nach oben oder unten vor. Da die aktuellen Großprojekte wie das neue Aindlinger Feuerwehrhaus und die Binnenbacher Ortsdurchfahrt weit fortgeschritten sind und die vermeintlichen neuen Großprojekte wie das Marktzentrum und eine eventuelle Erweiterung der Grundschule noch Zukunftspläne sind, gibt es in diesem Jahr keine riesigen Investitionen. Abgesehen davon, dass für das Feuerwehrhaus ein stolzer Teilbetrag von 3,2 Millionen Euro vorgesehen ist.

