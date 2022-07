Aindling

Der Spatenstich für das Aindlinger Feuerwehrhaus rückt näher

Die Arbeiten für das neue Aindlinger Feuerwehrhaus am östlichen Ortseingang neben dem alten Feuerwehrhaus haben begonnen.

Plus Die Vorarbeiten für das neue Feuerwehrhaus in Aindling haben begonnen. Der gemeindliche Bauhof wird mit zwei weiteren Fahrzeugen ausgestattet.

Von Johann Eibl

Der 12. August stellt für die Marktgemeinde Aindling ein besonders Datum dar. Denn an diesem Freitag wird um 11 Uhr der Spatenstich für den Bau des neuen Feuerwehrhauses erfolgen. Die ersten Arbeiten an dieser Fläche neben dem bestehenden Gebäude haben bereits begonnen, der Humus wurde abgezogen. Anfang September wird man dort ein großes Loch vorfinden, das für eine Zisterne bestimmt ist. Vorerst liegt aus dem Landratsamt in Aichach nur eine Teilbaugenehmigung vor.

