Der TSV Aindling ist nach langen Jahren wieder schuldenfrei

Plus Der TSV Aindling lässt die roten Zahlen hinter sich. Im Tagesgeschäft schreibt er wieder schwarze Zahlen. Volleyball und Stockschützen werden wiederbelebt.

Eine gute Nachricht überragte die Mitgliederversammlung des TSV Aindling: Der Verein, der vor zehn Jahren noch mit einer hohen sechsstelligen Zahl im Minus gestanden war, ist nun im Tagesgeschäft schuldenfrei. Nach der Bilanz, die drei Jahre umfasste, bestätigten die Mitglieder Ludwig Grammer als Präsidenten, den sie mit lang anhaltendem Applaus bedachten. Gleichwohl konnten bei den Wahlen erneut nicht alle Posten besetzt werden.