Die Aindlinger Bürger bewegen Hochwasser und randalierende Jugendliche

Plus Bei der Bürgerversammlung in Aindling will das Publikum wissen, was gegen künftige Überschwemmungen unternommen wird. Und, was gegen auffällige Jugendliche hilft.

Von Evelin Grauer

Der Starkregen, der im Juni 2021 für überschwemmte Straßen, vollgelaufene Keller und ausgespülte Feldwege in Aindling gesorgt hat, ist zwar schon eineinhalb Jahre her, viele Bürgerinnen und Bürger bewegt das Thema aber weiter stark. Sie wollten bei der Bürgerversammlung am Montagabend im Aindlinger Moosbräu-Saal wissen, welche Maßnahmen bisher gegen derartige Überflutungen unternommen wurden. Auch randalierende Jugendliche sorgten für Gesprächsstoff.

