Die Aindlinger Wehr hat doppelt so viele Einsätze wie im Vorjahr

Insgesamt 80 Mal rückt die Freiwillige Feuerwehr 2023 aus. Bei der Generalversammlung ging es auch um die Einweihungsfeier für das neue Feuerwehrhaus.

Bereits zwölf Minuten nach Mitternacht am Neujahrstag hatte die Freiwillige Feuerwehr Aindling im vergangenen Jahr ihren ersten Einsatz. Kommandant Andreas Ehleider berichtete auf der Generalversammlung von einem eher unruhigen Jahr für die Aktiven der Wehr, die insgesamt 80 Einsätze hatten. Ein Thema war auf der Versammlung auch die Einweihung des neuen Feuerwehrhauses.

Kommandant Ehleider berichtete von rund 7260 Einsatz-, Ausbildungs-, und Arbeitsstunden. Mit knapp 80 Einsätzen verlief das Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr (40 Einsätze) eher unruhig. Die Gründe für das Ausrücken waren breit gefächert. Mehrmals mussten Flächenbrände gelöscht werden, die Wehr half überörtlich bei Großbränden in Rehling und Todtenweis und musste zu sieben teils schweren Verkehrsunfällen ausrücken.

So ist der Stand bei den neuen Fahrzeugen für Aindling

Ehleider berichtete auch über den aktuellen Stand der Neubeschaffung des Gerätewagens Logistik sowie des Wechselladerfahrzeugs. Die Rohbauabnahme des Gerätewagens war bereits im Dezember 2023. Nach Überführung, Übungen und Einweisungen soll er im März in Betrieb genommen werden. Das Wechselladerfahrzeug befindet sich noch in Planung. Im Februar 2023 stimmte der Kreistag der Konzeption des Fahrzeugs zu. Es stehen noch weitere die Detailbesprechungen an.

Jugendwart Christian Dauber berichtete von 29 Mitgliedern, die in der Jugendfeuerwehr oder in der MTA-Ausbildung stehen. Auch im vergangenen Jahr beteiligte sich die Jugend wieder an zahlreichen Übungen und Aktivitäten. Wie jedes Jahr fand auch wieder eine Christbaumsammelaktion der Jugend statt.

First Responder aus Aindling leisten 215 Einsätze

Der Fachbereich-Sprecher First Responder, Dominik Schwegler, berichtete von 215 Einsätzen. Aufgeteilt in: Aindling (128 Einsätze), Todtenweis (23 Einsätze), Rehling (32 Einsätze), Petersdorf (28 Einsätze) und weitere vier Einsätze bis hin nach Mainbach, Gebenhofen und Affing. Dieser spezielle Dienst funktioniere nur durch eine überaus engagierte Mannschaft, die viel Freizeit für ihre Bereitschaftsdienste aufbringe, betonte Schwegler.

Vorsitzender Christoph Hammerl ließ das Vereinsjahr 2023 Revue passieren. Er berichtete von diverse Veranstaltungen, wie der Beteiligung am Marktfest oder am Weihnachtsmarkt.

Umzug ins neue Aindlinger Feuerwehrhaus

Besonders ging Hammerl auf den Umzug in das neue Feuerwehrhaus mit anschließender Weihnachtsfeier ein. Die Einweihungsfeier ist heuer vom Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, geplant. Der Vorsitzende gab einen kurzen Überblick über den aktuellen Planungsstand. Er appellierte an alle, sich Gedanken darüber zu machen, inwieweit sich jeder bei dem großen Fest mit einbringen kann und will.

Hammerl ging auch auf die Restaurierung des Oldtimerfahrzeuges ein, in die der Verein bereits über 1000 Stunden sowie 7700 Euro investiert habe. Frühestens im Spätsommer soll das Fahrzeug fertig sein.

Restaurierung des Oldtimerfahrzeugs geht ins Geld

Auch im Bericht von Schatzmeisterin Ramona Wolf ging es um das Feuerwehr-Oldtimerfahrzeug. Die umfangreiche Restaurierung belaste die Vereinskasse, berichtete sie. Auch die Ausstattung des neuen Feuerwehrhauses wurde teilweise aus der Vereinskasse gezahlt. Die Kostenübernahme für die Küche, die Ausstattung für den Aufenthaltsraum, den Jugendraum, die First-Responder-Bereitschaftsräume sowie der Fitnessraum stelle eine große finanzielle Belastung dar. Generell konnte Wolf viele Spenden und Einnahmen durch Feste verbuchen.

Bürgermeisterin Gertrud Hitzler und Kreisbrandrat Christian Happach richteten jeweils ein Grußwort an die Versammlung. Nach 38 Jahren als Kassenprüfer schied Franz Riegl aus dem Amt aus. Die Neuwahlen des Kassenprüfers ergaben folgendes Ergebnis: Bernhard Erdle (wie bisher), Ralf Baumgartl (neu).