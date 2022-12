Die Liedertafel wagt sich an Bachs großartiges Weihnachtsoratorium

In der Corona-Zeit zerfiel der Chor der Aindlinger Liedertafel etwas. Doch jetzt wird ein Neuanfang gestartet. Mit einer ganz besonderen Herausforderung.

Die Corona-Krise hat auch bei der Aindlinger Liedertafel ihre Spuren hinterlassen. Der Chor, der schon seit 1892 das örtliche Kulturleben bereichert, ist in dieser Zeit etwas zerfallen. Was also tun? Chorleiterin Brigitte Mezger setzte sich mit den Mitgliedern zusammen. Dabei entstand die Idee, etwas Großartiges beim Weihnachtskonzert am 18. Dezember aufzuführen. Und genau das wird jetzt realisiert.

Mezger wollte eines ihrer Herzstücke ins Programm nehmen. Und sie war sich sicher, dass das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach nicht nur ein großartiges Werk ist, sondern genau die richtige Herausforderung für ihren Chor. Sie sollte sich nicht täuschen.

Die Sängerinnen und Sänger freuten sich auf die Proben. Sie wussten um die Herausforderung und nahmen sie an. Bachs Chorale und Arien erfordern eine gewaltige Stimmakrobatik. Damit ein Laienchor so etwas bewältigen kann, bedarf es sehr viel Disziplin und Übung. Gemeinsam mit der Dirigentin entwickelte sich so nach der langen Pause wieder eine echte „Sängergemeinschaft“.

Die Liedertafel führt in Aindling Bachs erst und zweite Kantate auf

Das Weihnachtsoratorium, vergleichbar etwa mit einer Oper mit biblischen Texten, ist das populärste Vokalwerk von Bach. Zum ersten Mal wurde es 1734 in der Nikolaikirche in Leipzig vom Thomanerchor aufgeführt. Eigentlich besteht es aus sechs Teilen. Aufgeführt werden in Aindling die erste und zweite Kantate. Dargestellt werden die Geburt Jesu und die Verkündigung der Engel. Das Werk ist geschrieben für Chor, Solisten und Orchester. Darum war es nötig, ein Projektorchester nur für diese Aufführung zusammenzustellen. Streicher, Holzbläser, Trompeten, Pauke und Orgel präsentieren die festlichen und doch sehr lebhaften Orchesterstücke.

Während viele Originalbibelstellen in den Kantaten erkennbar sind, hat der Komponist im Eingangschor „Jauchzet und frohlocket“ eine eigene Lyrik verwendet. Für die Choristen stellt dieser Musiksatz gleich zu Anfang eine große Herausforderung dar. Denn dieser Gesang verlangt perfekten stimmlichen Einsatz bei hohen Tönen. Wichtig ist auch, mit klaren Stimmen in allen Tonlagen die Texte gut verständlich für die Zuhörerschaft zu singen. Der Engelschor soll das Publikum sofort mit in eine weihnachtlich frohe Grundstimmung nehmen.

Solch ein großes Vorhaben kann nur funktionieren, wenn alle voll dahinterstehen. Denn dass die Übung und das Einstudieren dieses Werkes nicht mit den normalen Chorstunden bewältigt werden kann, war allen klar. Durch Überstunden und ganze Übungstage wuchs der Chor wieder zu einer Gemeinschaft zusammen. Sogar Interessenten aus Kirchenchören der umliegenden Gemeinden wollten an diesem besonderen Projekt mitwirken.

Vier Solisten verstärken die Liedertafel beim Weihnachtsoratorium

Natürlich funktioniert die Aufführung des Weihnachtsoratoriums nicht ohne Solisten. Auch hier wurde die Liedertafel fündig: Udo Scheuerpflug, bekannt vom Gärtnerplatztheater in München und vom Theater Augsburg, übernimmt die Rolle des Evangelisten, der durch die Weihnachtsgeschichte führt. Maximilian Lika hat viel Erfahrung mit Oratorien. Er überzeugt unter anderem mit der Arie „Großer Herr“, die mit einem Trompetensolo einhergeht. Veronika Golling, studierte Gesang in Stuttgart und Salzburg. Die Weichenbergerin übernimmt als Mezzosopranistin das Solo „Bereite Dich Zion“. Sopranistin Carola Stampfli überbringt als Verkündigungsengel die Frohe Botschaft an die Hirten.

Die Musikerinnen und Musiker sind längst der Überzeugung: „Wir schaffen das." Nicht weniger überzeugt ist Chorleiterin und Musiklehrerin Mezger: "Wir bieten Aindling heuer ein außerordentliches Weihnachtskonzert, nach der langen Auszeit.“

Wer sich durch das Konzert am Sonntag, 18. Dezember, um 19 in der Pfarrkirche St. Martin so richtig auf Weihnachten einstimmen lassen möchte, kann bei Schreibwaren Stevens in Aindling Karten erwerben. Reservierungen sind auch unter kontakt@Liedertafel-Aindling.de möglich.