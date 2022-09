Aindling

Die Probleme mit den Schulbussen im Raum Aindling halten an

Plus Beim Schulbusverkehr in den Aindlinger Ortsteilen Binnenbach und Pichl hakt es weiter. Das beklagen Eltern. Die Bürgermeisterin will eine Erklärung vom Betreiber.

Für einige Eltern von Schulkindern aus den Aindlinger Ortsteilen Binnenbach und Pichl ist dieser Freitag nicht nur der vierte Tag des neuen Schuljahres, sondern auch ein weiterer Tag nach dem Prinzip Hoffnung. Denn seit dem ersten Schultag läuft's mit den Schulbussen auf der Linie Aindling-Todtenweis alles andere als rund. Davon berichtet Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler.

