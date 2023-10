Dieb stiehlt Geldbörse im Supermarkt in Aindling

Einer 54 Jahre alten Frau ist am Dienstag beim Einkauf der Geldbeutel entwendet worden. Der Schaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Ein Dieb hat am Dienstag in einem Supermarkt in Aindling zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, wurde einer 54 Jahre alten Frau aus Aindling die Geldbörse samt Inhalt entwendet. Sie hatte ihn in ihren Einkaufskorb gelegt. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag geschätzt. (AZ)