Diskussion um die Dividende bei der Raiba Aindling

Plus Einige Mitglieder verlangen bei der Generalversammlung eine Anhebung auf vier Prozent. Der Aufsichtsrat hält dagegen: 2022 sei kein besonders gutes Jahr gewesen.

Das Zinstal liegt hinter uns. Diese Entwicklung hat aber nicht automatisch zur Folge, dass sich die Ertragslage von Banken und Sparkassen auf die Schnelle gravierend verbessert. Das kam bei der Generalversammlung der Raiffeisenbank Aindling am Montag im Moosbräusaal wiederholt zum Ausdruck. In zahlreichen Bereichen waren 2022 deutliche Zuwächse zu verzeichnen. Besonders auffällig war der Anstieg beim betreuten Kundenvolumen auf 879 Millionen Euro; 2019 waren es noch 689 Millionen. Der Bilanzgewinn im vergangenen Jahr sank dagegen von 198.000 auf 178.000 Euro. Die Dividende bleibt wie seit Jahren üblich bei drei Prozent.

Dieser Tagesordnungspunkt erforderte mehr Zeit als erwartet. Die Raiba wird ihren gut 6000 Mitgliedern insgesamt knapp 100.000 Euro auszahlen. Josef Settele stellte einen Antrag für eine Anhebung auf vier Prozent und rechnete vor, dass dann 33.000 Euro zusätzlich überwiesen werden müssten. Vorstand Anton Fürst widersprach: "Mit drei Prozent liegen wir relativ weit oben." Dr. Georg Heinrich, Vorsitzender des Aufsichtsrates, erklärte, dass 2022 kein besonders gutes Jahr gewesen sei, und ließ "informell abstimmen". 15 Mitglieder votierten dabei für vier Prozent, die übrigen 105 Mitglieder, die erschienen waren, zeigten sich mit drei Prozent zufrieden. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Überschusses erfolgten jeweils mit zwei Gegenstimmen.