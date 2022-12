Aindling

vor 33 Min.

Ein bisschen bunt, ein bisschen schrill: Der Grinch-Markt in Pichl

Plus Im Schloss Pichl sorgt ein Weihnachtsmarkt abseits der Norm für einen regen Zuschauerzulauf. Viele Verkleidungen ließen manchen Besucher an Fasching denken.

Von Albertine Ganshorn Artikel anhören Shape

Weihnachtsmarkt - mal anders: Wer abseits der üblichen Adventsmärkte nach etwas sucht, ist am vergangenen Wochenende im Aindlinger Ortsteil Pichl fündig geworden. Die Veranstalter des Pichler Weihnachtsmarkt hatten nicht zu viel versprochen, als sie im Herbst ankündigten, überwiegend wieder kleinere individuelle Feste zu gestalten. Denn der Grinch-Markt der Anderswelt rund um Schloss Pichl war in der Region sicher einmalig und zog zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen