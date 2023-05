Ein Fischerfest am Aindlinger Badesee zum 50. Geburtstag

Der Aindlinger Fischereinverein wird 50 und feiert das am Samstag und Sonntag mit großem Programm. Vorsitzender Werner Gamperl berichtet von vielen Herausforderungen.

23 Fischereibegeisterte trafen sich am 1. Oktober 1973 im Aindlinger Moosbräu, um den Fischereiverein Aindling zu gründen. Ihr Ziel war es, die Natur und die heimischen Gewässer zu erhalten und zu pflegen, aber sicher auch, die ein oder andere gesellige Stunde beim Fischen zu verbringen. Die Leidenschaft für die Natur ist bis heute ungebrochen: Der Verein hat derzeit knapp 270 Mitglieder, darunter 20 Jugendliche. Am Samstag, 20. Mai, und am Sonntag, 21. Mai, feiern die Fischer ihr 50-jähriges Bestehen - mit großem Programm.

Vorsitzender Werner Gamperl ist ein gefragter Mann

Vorsitzender Werner Gamperl ist derzeit ein gefragter Mann. Teilweise im Minutentakt klingelt sein Handy, um letzte Absprachen für die große Feier am Wochenende zu treffen. Gamperl und sein Vorstandsteam haben sich einiges überlegt. Auftakt ist am Samstag um 18 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Aindlinger Pfarrkirche. Ab 19.30 Uhr findet im Festzelt am Aindlinger Badesee in Sand (Gemeinde Todtenweis) ein Festabend für geladene Gäste statt. Neben Ansprachen stehen auch Ehrungen langjähriger Mitglieder und dreier Gründungsmitglieder auf dem Programm. Für musikalische Unterhaltung wollen "Rob & Bob - Die Achtaler" sorgen.

Der aktuelle Vorstand des Fischereivereins Aindling stellt zum 50-jährigen Bestehen ein zweitägiges Fest auf die Beine, ganz links Vorsitzender Werner Gamperl. Foto: Bernd Reinthaler

Am Sonntag, 21. Mai, ist ein Fischerfest am Badesee für alle Bürgerinnen und Bürger geplant. Nach dem Freundschaftsfischen mit dem Patenverein Todtenweis um 8 Uhr wird ab 9 Uhr ein Weißwurstfrühschoppen im Festzelt angeboten. Ab 12 Uhr wird zum Mittagstisch Sau vom Grill und Steckerlfisch serviert. Zudem werden an dem Nachmittag auch die aktuellen Fischerkönige geehrt.

Der erste Vorsitzende des Fischereivereins war Josef Schneider von 1973 bis 1991. Auf ihn folgten Wilhelm Pollety (1991 bis 1996), Josef Mingl (1996 bis 2016) und jetzt Werner Gamperl, der seit sieben Jahren im Amt ist. "Ich bin sehr gerne dabei", sagt der 65-Jährige. Er verweist aber auch darauf, dass die Herausforderungen stetig zunehmen, es aber zeitgleich immer schwierige werde, Freiwillige für das Ehrenamt zu gewinnen. Die aktiven Vereinsmitglieder leisteten jährlich etwa 750 Arbeitsstunden, um die acht Vereinsgewässer mit insgesamt rund 16 Hektar Fläche zu pflegen.

In der Fischerhütte am Aindlinger Badesee in Sand wurden schon viele gesellige Stunden verbracht. Foto: Werner Gamperl

Steckerlfische des Aindlinger Vereins sind beliebt

Besonders viel Arbeit machen den Fischern die Biber, die Bäume im Uferbereich entweder ganz fällen oder annagen. "Wir müssen schauen, dass die Sicherheit an den Badeseen gegeben ist", erklärt Werner Gamperl. So müssten nicht mehr standsichere Bäume entfernt werden. Etwa 100 Baumstämme habe der Verein in jüngster Zeit mit Draht eingebunden, um sie vor Biberbissen zu schützen. Doch nicht nur dieser Nager bereitet den Fischern Sorgen, sondern auch der Klimawandel. Im vergangenen Sommer ist die Wassertemperatur in den Badeseen laut Gamperl auf bis zu 27 Grad gestiegen. "Forellen und Saiblinge brauchen aber zwölf bis 14 Grad", erklärt er. Als Konsequenz würden diese Fischarten im Sommer nicht mehr eingesetzt, nur noch im Frühjahr und Spätherbst.

Es gibt aber auch erfreuliche Entwicklungen, etwa die 20 Jugendlichen, die dem Fischereiverein angehören. Vor allem über das Ferienprogramm des Marktes Aindling können immer wieder neue Mitglieder gewonnen werden. Auch die köstlichen Fische des Vereins, die zum Beispiel beim Aindlinger Marktfest oder beim Steckerlfischverkauf am Karfreitag auf dem Marktplatz angeboten werden, wollen viele Bürgerinnen und Bürger nicht missen. (mit va)