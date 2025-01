Elisabeth Christa Weiß feiert ihren 85.Geburtstag

Seit zwei Jahren lebt die Jubilarin Elisabeth Christa Weiß - sie feierte ihren 85. Geburtstag - im AWO-Heim in Aindling und fühlt sich dort sehr wohl. Jeden Nachmittag kümmert sich ihr Lebenspartner um sie, verwöhnt sie mit selbst gebackenen Kuchen und viel Zuwendung. Vorher hatte die gebürtige Augsburgerin überwiegend in Gersthofen gewohnt und ist vor einigen Jahren durch ihren Lebenspartner nach Aindling umgesiedelt. 1958, im Alter von 18 Jahren, hat sie geheiratet, allerdings ist ihr Ehemann bereits vor vielen Jahren verstorben. Voller Stolz erzählt sie von ihren drei Jungs, von denen leider ein Sohn bereits gestorben ist und ihrer Enkelschar. Ihre Arbeit als Verkäuferin in einem exklusiven Strumpf- und Handschuhgeschäft in Augsburg und der damit verbundene Umgang mit schönen Materialien hat ihr immer große Freude bereitet. So ist es nicht verwunderlich, dass ihr Hobby Stricken und Handarbeiten war.

