Aindling

vor 32 Min.

Eltern müssen höhere Beiträge für Aindlinger Kita Wichtelhütte zahlen

So sieht es im Inneren der Aindlinger Wichtelhütte aus. Die Eltern müssen ab Januar 2023 höhere Beiträge zahlen.

Plus Für Eltern wird es teurer: Die Preise in der neuen Kita Wichtelhütte steigen. Die Johanniter versprechen jedoch, dass die Beiträge zwei Jahre gleich bleiben.

Von Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Kurz und schmerzlos segnete der Aindlinger Marktgemeinderat teils erhebliche Beitragserhöhungen in der neuen Kindertagesstätte (Kita) Wichtelhütte ab. Bereits zum 1. Januar 2023 müssen die Eltern sowohl für die Betreuung in der Krippe als auch im Kindergarten deutlich mehr bezahlen. Wer sein Kind beispielweise täglich acht bis neun Stunden in den Kindergarten der Wichtelhütte bringt, zahlt aktuell 122 Euro im Monat. Ab Januar sind es 195 Euro - eine Steigerung von fast 60 Prozent.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen