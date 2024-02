Aindling

Eltern sammeln Unterschriften gegen höhere Beiträge im Kinderhaus Aindling

Plus Um steigende Kosten abzufangen, sollen im Kinderhaus in Aindling die Beiträge steigen. Die Eltern verweisen darauf, dass bereits 2023 kräftig erhöht wurde.

Von Evelin Grauer

Die Elternbeiträge im Katholischen Kinderhaus St. Martin in Aindling sollen erneut angehoben werden. Das stößt bei den Eltern auf erheblichen Widerstand. Knapp 90 Eltern haben jetzt einen Brief unterzeichnet, der die Erhöhung entschieden ablehnt. Das Schreiben samt Unterschriftenliste ging an Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler und den Marktgemeinderat. Dieser hat sich am Dienstagabend mit dem Thema befasst. Mit dem Ergebnis der Beratung ist Michael Funk, betroffener Vater und einer der Initiatoren des Elternprotests, "überhaupt nicht zufrieden".

Funk und die weiteren Unterzeichner stört vor allem, dass die Elternbeiträge bereits in den vergangenen Jahren teils drastisch erhöht wurden. In dem Brief heißt es: "Seit dem Jahr 2022 wurden die Elternbeiträge jährlich erhöht, zuletzt zum 1.9.2023 mit Erhöhungen von bis zu rund 53 Prozent." Anstatt moderate Anhebungen vorzunehmen und höhere Einnahmen auf die Schultern vieler Eltern zu verteilen, sollten nun ausschließlich die Eltern, die ihre Kinder aktuell betreuen lassen, das Loch in den klammen Kassen stopfen, bemängeln die Unterzeichner.

