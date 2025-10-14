Erfolgreiche Teamarbeit der Feuerwehren bei der Leistungsprüfung

Vier gemischte Gruppen der Feuerwehren Stotzard, Pichl-Binnenbach, Alsmoos-Petersdorf und Aindling stellten sich erfolgreich der Leistungsprüfung „Technische Hilfeleistung (THL)“. Die gemeinsame Abnahme dieser Prüfung wurde im vergangenen Jahr erstmals durchgeführt und hat sich als wertvolle Form der Zusammenarbeit über Gemeinde- und Feuerwehrgrenzen hinweg bewährt. An beiden Tagen zeigten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eindrucksvoll, wie wichtig gemeinsames Üben, Teamgeist und gegenseitige Unterstützung im Feuerwehrdienst sind – denn nur durch eingespieltes Handeln kann im Ernstfall effektiv geholfen werden. Mit großem Engagement, Teamgeist und Fachwissen meisterten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die gestellten Aufgaben mit Bravour.

