Aindling: Erfolgreiche Teamarbeit der Feuerwehren bei der Leistungsprüfung

Aindling

Erfolgreiche Teamarbeit der Feuerwehren bei der Leistungsprüfung

Von Laura Burger
    Eine der gemischten Gruppe der Feuerwehren Stotzard, Pichl-Binnenbach, Alsmoos-Petersdorf und Aindling, die sich erfolgreich der Leistungsprüfung „Technische Hilfeleistung (THL)“ stellte.
    Eine der gemischten Gruppe der Feuerwehren Stotzard, Pichl-Binnenbach, Alsmoos-Petersdorf und Aindling, die sich erfolgreich der Leistungsprüfung „Technische Hilfeleistung (THL)“ stellte. Foto: Dennis Ehleider

    Vier gemischte Gruppen der Feuerwehren Stotzard, Pichl-Binnenbach, Alsmoos-Petersdorf und Aindling stellten sich erfolgreich der Leistungsprüfung „Technische Hilfeleistung (THL)“. Die gemeinsame Abnahme dieser Prüfung wurde im vergangenen Jahr erstmals durchgeführt und hat sich als wertvolle Form der Zusammenarbeit über Gemeinde- und Feuerwehrgrenzen hinweg bewährt. An beiden Tagen zeigten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eindrucksvoll, wie wichtig gemeinsames Üben, Teamgeist und gegenseitige Unterstützung im Feuerwehrdienst sind – denn nur durch eingespieltes Handeln kann im Ernstfall effektiv geholfen werden. Mit großem Engagement, Teamgeist und Fachwissen meisterten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die gestellten Aufgaben mit Bravour.

    Insgesamt vier gemischte Gruppen der Feuerwehren Stotzard, Pichl-Binnenbach, Alsmoos-Petersdorf und Aindling nahmen erfolgreich an der Leistungsprüfung „Technische Hilfeleistung (THL)“ teil.
    Insgesamt vier gemischte Gruppen der Feuerwehren Stotzard, Pichl-Binnenbach, Alsmoos-Petersdorf und Aindling nahmen erfolgreich an der Leistungsprüfung „Technische Hilfeleistung (THL)“ teil. Foto: Leonardo Flac

