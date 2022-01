Ermittlungen nach Fake News über Impfaktion an Aindlinger Schule abgeschlossen

Plus Im Dezember ist die Mittelschule Aindling in den Fokus von Querdenkern und Impfgegnern geraten. Die Schulleiterin Brigitte Beck erstattete Anzeige - mit Erfolg.

Eine Corona-Impfaktion an der Mittelschule Aindling hat im Dezember hohe Wellen geschlagen. Denn hinterher sind darüber falsche Informationen insbesondere auf Telegram, einem bei Querdenkern und Corona-Leugnern beliebten Sozialen Netzwerk und Messenger-Dienst, aufgetaucht, die sich innerhalb kürzester Zeit wie ein Lauffeuer in ganz Deutschland verbreitet haben. Die Schulleiterin Brigitte Beck erstattete Anzeige bei der Polizei, die daraufhin Ermittlungen aufnahm. Diese sind nun abgeschlossen - mit Folgen für zwei Beschuldigte.