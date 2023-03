Fahrdienst soll Aindlinger Senioren in den Hauptort bringen

Ab April kann in Aindling ein Kleinbus für kostenlose Seniorenfahrten genutzt werden. Die Gemeinde will zunächst einen Vormittag für das Angebot reservieren.

Anfang April soll in Aindling das Carsharing starten. Dazu wird am Marktplatz ein Kleinbus mit neun Sitzen stationiert, der von den Bürgern gemietet werden kann. Gleichzeitig soll das Fahrzeug für Seniorenfahrten genutzt werden, die die Gemeinde kostenlos anbieten will. Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler teilte in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit, dass in einem ersten Schritt Fahrten für Senioren zu festen Zeitpunkten angeboten werden sollen.

Hauptziel ist es dabei, die Senioren aus den Aindlinger Ortsteilen besser an den Hauptort anzubinden. Das erläuterte Dritter Bürgermeister Josef Gamperl auf Nachfrage unserer Redaktion. Deshalb soll der Kleinbus zunächst Senioren aus den Ortsteilen nach Aindling bringen und wieder zurückfahren. Grob angedacht ist dafür derzeit der Dienstagvormittag zwischen 9 Uhr und 12 Uhr. Bei größerem Interesse seien aber auch Fahrten am Nachmittag denkbar.

Gemeinde Aindling sucht Fahrer und andere Freiwillige

Die exakten Details müssen laut Gamperl, der auch Seniorenbeauftragter in Aindling ist, erst noch ausgearbeitet werden. Kürzlich hatte im Rathaus ein erstes Infotreffen für den Senioren-Fahrdienst stattgefunden. Dabei hätten auch einige Besucherinnen und Besucher signalisiert, dass sie sich als Fahrer zur Verfügung stellen würden, wenn es nicht zu viele Termine seien. Ideal wäre es nach Gamperls Angaben, wenn sich ein Pool an Fahrerinnen und Fahrern finden würde, die den Kombi in regelmäßigen Abständen steuern könnten.

Die Gemeinde sucht allerdings nicht nur nach Fahrern, sondern auch nach Freiwilligen, die die Anmeldungen für die Fahrten entgegennehmen und koordinieren. Die Anmeldung muss 24 Stunden vor der Nutzung erfolgen. Die Gemeinde würde das Auto für die Seniorenfahrten buchen. Die Mitfahrerinnen und Mitfahrer müssen laut Gamperl aber selbstständig sein. Das heißt, die Gemeinde stellt keine Begleiter für den Besuch im Kernort. Auch Krankenfahrten seien nicht möglich.

Um das Angebot für die Seniorenfahrten zu konkretisieren, soll es demnächst ein weiteres Treffen geben.