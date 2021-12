Aindling

06:00 Uhr

Fake News über Corona-Impfaktion: "Es hätte jede Schule treffen können"

Nach einer Corona-Impfaktion an der Mittelschule Aindling verbreiten sich falsche Nachrichten in sozialen Netzwerken. Im Interview spricht die Schulleiterin Brigitte Beck darüber.

Plus Nachdem die Mittelschule Aindling in den Fokus von Querdenkern geraten war, spricht Brigitte Beck darüber, was solche Anschuldigungen mit einer Schule machen.

Von Marina Wagenpfeil

Es ist ungefähr eine Woche her, dass Falschinformationen über eine Corona-Impfaktion an Ihrer Schule in den sozialen Netzwerken aufgetaucht sind. Wie ist aktuell die Lage bei Ihnen und an der Schule?



Brigitte Beck: Die Anrufe werden weniger. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele es insgesamt waren. Letzte Woche waren es wirklich viele. Wir sind mehrere Tage nicht zum Arbeiten gekommen. Die Schule selbst ist aber komplett ruhig. Ich denke, das hat damit zu tun, dass jeder gut informiert war und jeder Beteiligte weiß, dass alles richtig gelaufen ist.

