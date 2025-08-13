Icon Menü
Aindling: Ferienprogramm der Marktbücherei Aindling begeistert

Aindling

Ferienprogramm der Marktbücherei Aindling begeistert

Die Kinder gestalten hohe Türme, Bauwerke und fantasievolle Konstruktionen.
Von Isabella Eichner
    Hoch hinaus ging es beim Ferienprogramm in der Marktbücherei Aindling.
    Im Rahmen des Ferienprogramms der Marktgemeinde Aindling herrschte an zwei Vormittagen in der Marktbücherei reges Treiben: Rund 25 Kinder trafen sich zum gemeinsamen Bauen mit Holz-Kreativ-Steinen. Es entstanden in Teamarbeit hohe Türme und fantasievolle Bauwerke. Das höchste Gemeinschaftskunstwerk erreichte beeindruckende 2,57 Meter! Für die nötige Erfrischung an den warmen Vormittagen sorgte ein Snackbuffet mit Wassermelone, Obst und Gemüse und Popcorn – damit konnten die kleinen Baumeister ihre Energie bestens auftanken.

