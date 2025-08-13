Ferienprogramm der Marktbücherei Aindling begeistert

Im Rahmen des Ferienprogramms der Marktgemeinde Aindling herrschte an zwei Vormittagen in der Marktbücherei reges Treiben: Rund 25 Kinder trafen sich zum gemeinsamen Bauen mit Holz-Kreativ-Steinen. Es entstanden in Teamarbeit hohe Türme und fantasievolle Bauwerke. Das höchste Gemeinschaftskunstwerk erreichte beeindruckende 2,57 Meter! Für die nötige Erfrischung an den warmen Vormittagen sorgte ein Snackbuffet mit Wassermelone, Obst und Gemüse und Popcorn – damit konnten die kleinen Baumeister ihre Energie bestens auftanken.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!