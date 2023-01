Feuerwehr in Aindling stellt sich bei Generalversammlung neu auf

Bei der Generalversammlung blickt die Feuerwehr Aindling auf 2022 zurück. Mit neuen Vorstandsmitgliedern und einer neuen Kommandantenposition soll es in die Zukunft gehen.

Für Peter Riegl jun., war es die letzte Generalversammlung, die er leiten durfte. Denn der erste Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Aindling lebt nicht mehr in der Marktgemeinde – und hat deshalb sein Amt zur Verfügung gestellt. Insgesamt acht neue Mitglieder wurden bei der Generalversammlung am 5. Januar in den Vorstand gewählt. Außerdem gibt es ab sofort einen weiteren stellvertretenden Kommandanten, um die bisherige Führung bei den umfangreichen Arbeiten zu unterstützen.

Neuer stellvertretender Kommandant bei der Aindlinger Feuerwehr

So haben Andreas Ehleider, Erster Kommandant, und Tobias Kallert, Stellvertreter, mit Thomas Wolf einen weiteren Stellvertreter an die Seite gestellt bekommen. Die Fülle an Verwaltungsaufgaben und Vorschriften machen auch bei der Feuerwehr nicht halt, und so möchte man die Last in Zukunft auf mehrere Schultern verteilen, erklärte Ehleider.

Doch auch im Vorstand gibt es einige Änderungen. Im Vorfeld der turnusmäßigen Neuwahlen hatte es Abstimmungsbedarf gegeben, da mehrere Mitglieder aufgrund von Umzug oder anderen Gründen ihr Amt nicht mehr fortsetzen konnten. Die Vereinsvorsitzenden, Peter Riegl jun. und Ralf Möst-Heinrich etwa, zogen aus Aindling weg. Die Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender wurde Christoph Hammerl, sein Stellvertreter ist Patrick Schwegler. Erste Kassiererin bleibt Ramona Wolf. Neu als Schriftführerin kam Laura Burger hinzu. Als Bereichssprecher der First Responder wurde Dominik Schwegler gewählt. Michael Pollety bleibt Beisitzer, neu gewählte Beisitzer sind: Thomas Wolf, Maximilian Glas, Dennis Ehleider und Claudio Schnell da Silva. Fähnrich ist Stefan Stolz.

Bei der Generalversammlung blickte der alte Vorsitzende Peter Riegl jun. außerdem auf das Vereinsjahr 2022 zurück, insbesondere auf das 150-jährige Vereinsjubiläum. Kassiererin Ramona Wolf bescheinigte der Feuerwehr einen soliden Kassenstand. Dieser sei auch notwendig, da viele Aufgaben anstehen: Die Feuerwehr Aindling wird im neuen Feuerwehrhaus etwa die Kosten für die Küche, die Ausstattung für den Aufenthaltsraum, den Jugendraum, die First-Responder-Bereitschaftsräume sowie den Fitnessraum übernehmen. Auch eine umfangreiche Restaurierung des Feuerwehr-Oldtimer-Fahrzeugs, Baujahr 1942, das im neuen Feuerwehrhaus einen Ehrenstellplatz bekommt, ist geplant.

So könnte das neue Aindlinger Feuerwehrhaus am östlichen Ortseingang Ansicht Ost/West einmal aussehen. Foto: Ed. Züblin Ag – Bereich Augsburg & Fußner Kühne Architekten

Kommandant berichtet von 4000 Einsatzstunden im Jahr 2022

Der Bericht des Ersten Kommandanten, Andreas Ehleider, bescheinigte der Feuerwehr 2022 rund 4000 Einsatz-, Ausbildungs-, und Arbeitsstunden. "Mit knapp 40 Einsätzen verlief das vorherige Jahr sehr ruhig", so Ehleider. Im Jahr zuvor waren es 110 Einsätze. Unter den Einsätzen waren Kleinbrände wie im Januar im betreuten Wohnen in Aindling, aber man half auch überörtlich bei Großbränden wie in Hollenbach und Unterach. "Glücklicherweise fiel 2022 nur ein Unwettereinsatz an. Das Jahr zuvor war die Marktgemeinde Aindling von Mitte Juni bis Anfang Juli immer wieder Schauplatz von Starkregen-Ereignissen", erklärte der Kommandant. Dafür konnte sich die Feuerwehr im Jahr 2022 wieder mehr auf die Aus- und Fortbildung konzentrieren.

Lesen Sie dazu auch

Der Fachbereich-Sprecher First-Responder, Dominik Schwegler, berichtete von 212 Einsätzen im Jahr 2022. Aufgeteilt in Aindling (111 Einsätze), Todtenweis (26 Einsätze), Rehling (41 Einsätze), Petersdorf (32 Einsätze) und weitere zwei Einsätze bis hin nach Aulzhausen und Affing. Der Jugendwart Christian Dauber dankte seinem Vorgänger Christoph Hammerl, der dieses Amt 12 Jahre ohne Unterbrechung und mit vollem Einsatz ausgeführt hat. Dauber berichtete von 26 Mitgliedern, die in der Jugendfeuerwehr oder in der MTA-Ausbildung stehen. Im Herbst fand die große Feuertaufe mit der Abnahme zur Jugendflamme und der MTA-Basisausbildung statt.

Ein Teil der neuen Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Aindling bei der diesjährigen Generalversammlung. Foto: Laura Burger

Bei den Grußworten dankte Bürgermeisterin Gertrud Hitzler allen anwesenden Kameradinnen und Kameraden für ihren Einsatz. Es sei nicht selbstverständlich, sich nach Arbeit und Familie noch Zeit für den Nächsten zu nehmen, so Hitzler. Kreisbrandrat Christian Happach betonte die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Aindling. Er blickte auf die Zukunft und sprach die mobile Atemschutzstrecke, die Sondereinsatzpläne wie flächendeckender Stromausfall, Waldbrand und Hilfeleistungskontingent an. Ebenso wurde auf das Wechsellader-Konzept des Landkreises Aichach-Friedberg eingegangen. (AZ)