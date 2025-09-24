Aindling behält die Finanzen strenger im Blick

In wirtschaftlicher Hinsicht befindet sich Aindling gerade in einer schwierigen Situation. Vor diesem Hintergrund bekommt der Marktgemeinde nun regelmäßige Mitteilungen darüber, wie es aktuell um die Finanzen bestellt ist. So begründete Bürgermeisterin Gertrud Hitzler in der Marktgemeinderatssitzung am Dienstagabend die Vorlage der Zahlen mit dem Stand zum 18. September. Sie wies darauf hin, dass diese Daten unter einem gewissen Vorbehalt zu sehen sind. Beispielsweise deshalb, weil in manchen Fällen zwar die Zusage von Fördermitteln bei der Kommune eingegangen sein kann, aber die Überweisung noch auf sich warten lasse.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86447 Aindling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Finanzen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis