Aindling: Finanzielle Herausforderungen und Förderungen für Vereine im Fokus

Aindling

Aindling behält die Finanzen strenger im Blick

Bei der Grundsteuer sind in der Marktgemeinde Aindling noch viele Widersprüche zu bearbeiten. Zuschüsse gibt es für die DJK Stotzard und den Musikverein Aindling.
Von Johann Eibl
    Die finanzielle Lage für Aindling ist schwierig.
    Die finanzielle Lage für Aindling ist schwierig. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

    In wirtschaftlicher Hinsicht befindet sich Aindling gerade in einer schwierigen Situation. Vor diesem Hintergrund bekommt der Marktgemeinde nun regelmäßige Mitteilungen darüber, wie es aktuell um die Finanzen bestellt ist. So begründete Bürgermeisterin Gertrud Hitzler in der Marktgemeinderatssitzung am Dienstagabend die Vorlage der Zahlen mit dem Stand zum 18. September. Sie wies darauf hin, dass diese Daten unter einem gewissen Vorbehalt zu sehen sind. Beispielsweise deshalb, weil in manchen Fällen zwar die Zusage von Fördermitteln bei der Kommune eingegangen sein kann, aber die Überweisung noch auf sich warten lasse.

