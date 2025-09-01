Firmlinge sammeln für die Aichacher Tafel

Bei ihrem Sozialprojekt sammelten zwölf Firmlinge der Pfarreiengemeinschaft Aindling vor den drei Supermärkten in Aindling Lebensmittel für die Aichacher Tafel. Dabei sollten alle Besucher bei ihrem Einkauf einfach ein Teil mehr mitbringen und für die Tafel spenden. Am Ende kamen 50 Transportkisten voll mit Lebensmitteln zusammen. Nudeln und Mehl waren die Waren, die am meisten gespendet wurden. Aber auch Marmelade, Duschgel, Kaffee und Gummibären fanden den Weg in den Einkaufskorb der Firmlinge. Insgesamt hatten die Lebensmittel einen Wert von rund 2400 Euro.

