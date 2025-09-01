Icon Menü
Aindling: Firmlinge sammeln für die Aichacher Tafel

Aindling

Firmlinge sammeln für die Aichacher Tafel

50 Transportkisten voll mit Lebensmitteln kommen bei der Aktion zusammen.
Von Karina Schaffelhofer
    •
    •
    •
    Drei der insgesamt zwölf Firmlinge, die für die Aichacher Tafel sammelten.
    Drei der insgesamt zwölf Firmlinge, die für die Aichacher Tafel sammelten. Foto: Franziska Kölbl

    Bei ihrem Sozialprojekt sammelten zwölf Firmlinge der Pfarreiengemeinschaft Aindling vor den drei Supermärkten in Aindling Lebensmittel für die Aichacher Tafel. Dabei sollten alle Besucher bei ihrem Einkauf einfach ein Teil mehr mitbringen und für die Tafel spenden. Am Ende kamen 50 Transportkisten voll mit Lebensmitteln zusammen. Nudeln und Mehl waren die Waren, die am meisten gespendet wurden. Aber auch Marmelade, Duschgel, Kaffee und Gummibären fanden den Weg in den Einkaufskorb der Firmlinge. Insgesamt hatten die Lebensmittel einen Wert von rund 2400 Euro.

