Aindling: Firmung in der Pfarreiengemeinschaft Aindling

Aindling

Firmung in der Pfarreiengemeinschaft Aindling

73 Jugendliche empfangen das Sakrament.
Von Karina Schaffelhofer
    • |
    • |
    • |
    Die Firmlinge der Pfarreiengemeinschaft Aindling.
    Die Firmlinge der Pfarreiengemeinschaft Aindling. Foto: Karina Schaffelhofer

    „An Jesus kann ich mich festmachen“, versprach Domkapitular Monsignore Walter Schmiedel in seiner Predigt und hatte dabei das Bild eines Ankers mit dabei. 73 Jugendliche aus der gesamten Pfarreiengemeinschaft Aindling waren mit ihren Paten und Familien in die Aindlinger Pfarrkirche gekommen, um das Sakrament der Firmung zu erhalten. Zusammen mit Pfarrer Babu und Pater Sunoj feierte der Domkapitular den Gottesdienst. Musikalisch umrahmt wurde die Messfeier vom Venite!-Chor mit Liedern wie „Du führst uns hinaus ins Weite“ und „Wie das ist, wenn da jemand ist“. Im Anschluss versammelten sich die Firmlinge zum Gruppenfoto vor der Pfarrkirche.

