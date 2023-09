Fuggerstadt Classic: Oldtimer rollen auf Schloss Pichl an

Die Route der "Fuggerstadt Classic" führte unter anderem durch Aindling. Insgesamt 112 Starter waren dabei.

Zum neunten Mal haben am Wochenende die "Fuggerstadt Classic" stattgefunden. Mit Oldtimern fuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch das herbstliche Augsburg und Wittelsbacher Land. Die Tour führte von Augsburg über Mühlhausen, Rehling, Langweid, Meitingen und Thierhaupten zum Schloss Pichl (Gemeinde Aindling). Laut Koordinator Julian Stramp, der die Fahrzeuge auf den Parkplätzen einweist und die Fahrer begrüßt, ist die Route bis zur Mittagspause in Pichl perfekt gelaufen: "Von den meisten Fahrern aus den Landkreisen Aichach-Friedberg und Augsburg, insgesamt 112, kam bisher nur positives Feedback. Auch hier in Pichl ist ein superschönes Ambiente für die Oldtimer und die Fahrer, um sich hier ein wenig auszuruhen und Pause zu machen."

29 Bilder Fuggerstadt Classic: Diese Oldtimer sind am Sonntag auf Schloss Pichl gerollt Foto: Jonas Jakob

Anschließend ging es weiter über Walda, Schloss Sandizell, Klingen, Blumenthal und Laimering zurück nach Augsburg auf die Maximilianstraße. Dort wurden am Ende der Oldtimer-Fahrt die Gewinner-Fahrzeuge ausgezeichnet. Insgesamt hatten die Fahrerinnen und Fahrer einen Zwischenstopp und drei Zeitkontrollen auf der Strecke. Zudem gab es drei Fahrprüfungen, die die Fahrer zu erledigen hatten. Laut Stramp sind diese Aufgaben dazu da, um Punkte für die Entwertung zu sammeln. Auch das THW Augsburg und das BRK waren am Rennen beteiligt: Sie sicherten die Strecke ab, wiesen die Fahrzeuge auf Pichl ein und waren für die medizinische Notfallversorgung zuständig. (joj)