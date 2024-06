Ganz Aindling ist stolz auf das neue Feuerwehrhaus

Plus Das neue Gerätehaus der Feuerwehr Aindling wird bei Dauerregen feierlich eingeweiht. Auch das neue Fahrzeug bekommt den Segen. Davor und danach ist es im Einsatz.

Es sollte ein großes Fest werden: Die Freiwillige Feuerwehr Aindling feierte am Wochenende nicht nur ihr 150-jähriges Bestehen, sondern auch ihr neues Feuerwehrgerätehaus und ihren neue Gerätewagen Logistik GW-L2 – ein Gemeinschaftsfahrzeug für die drei Ortsteilfeuerwehren Aindling, Stotzard sowie Pichl-Binnenbach. Doch der Dauerregen, der am Freitag einsetzte und im Wittelsbacher Land für Hochwasser sorgte, hat das mit viel Engagement geplante Großereignis sehr beeinträchtigt.

Mehrmals musste die Feuerwehr an ihrem Festwochende ausrücken, unter anderem mit dem neuen Logistikfahrzeug, das mit der Weihe am Samstag eigentlich einen besonderen Tag hatte. Unmittelbar nach dem kirchlichen Segen rückte die Wehr, während andere im Festzelt feierten, mit mehreren Fahrzeugen und Einsatztrupps wieder zum Rettungseinsatz Richtung Dasing und Friedberg aus.