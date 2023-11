Gemeinderäte stimmen Kosten-Nachtrag für Feuerwehrhaus zu

Plus Das Aindlinger Feuerwehrhaus wird teurer als geplant. Die Gemeinderäte segnen im zweiten Anlauf schweren Herzens umstrittene Mehrkosten im Außenbereich ab.

Dicke Luft herrschte Mitte Oktober im Aindlinger Marktgemeinderat. Die Räte sollten Mehrkosten für das neue Aindlinger Feuerwehrhaus von rund 170.000 Euro absegnen. Mit einem Stimmen-Patt von 7:7 wurde der Antrag jedoch abgelehnt. Jetzt stand der Kosten-Nachtrag erneut auf der Tagesordnung, und diesmal fiel der Beschluss einstimmig aus. Alle Gremiumsmitglieder stimmten zu, jedoch nicht ohne Kritik an der Aindlinger Verwaltung, dem Planer und der ausführenden Firma.

Bürgermeisterin Gertrud Hitzler verwies eingangs noch einmal darauf, dass die gut 170.000 Euro nicht allein für die kontrovers diskutierte Gehwegabsenkung bei der Feuerwehreinfahrt fällig geworden seien. Stattdessen verteile sich die Summe auf vier Posten: Neben der Absenkung seien auch teils aufwendige Arbeiten an den angrenzenden Grundstücken im Süden mit der ehemaligen Entwässerungsmulde und im Westen mit dem Wirtschaftsweg zwischen altem und neuem Feuerwehrhaus nötig gewesen. Zudem habe die von der Naturschutzbehörde geforderte Eingrünung auf der Ostseite zu Umplanungen und erheblichen Mehrkosten bei den Außenanlagen geführt. Hitzler betonte, dass der Gemeinderat alle vier Punkte eigens abgesegnet habe.